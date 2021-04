Firenze: inchiesta della Procura su canoni non pagati dal Pd per Festa dell’Unità alle Cascine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Avrebbe ricavato poco, secondo l'accusa, il Comune di Firenze per la concessione di suolo pubblico alla Festa de l'Unità, alle Cascine, fra il 2014 e il 2017. Troppo poco, sempre secondo l'accusa, rispetto alle somme che avrebbe dovuto incassare Palazzo Vecchio. Da qui l'inchiesta della Procura di Firenze che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio dell'allora responsabile tecnico della Festa provinciale del Pd L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Avrebbe ricavato poco, secondo l'accusa, il Comune diper la concessione di suolo pubblico allade l'Unità,, fra il 2014 e il 2017. Troppo poco, sempre secondo l'accusa, rispettosomme che avrebbe dovuto incassare Palazzo Vecchio. Da qui l'diche ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio dell'allora responsabile tecnicoprovinciale del Pd L'articolo proviene daPost.

