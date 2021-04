Fiorentina | ritiro sospeso | ma non il silenzio stampa E domenica arriva la Juve

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Hail, la, dopo la vittoria di Verona. Ma resta il. La decisione è stata presa di comune accordo fra dirigenza, staff tecnico e squadra all'indomani del risultato importante in chiave salvezza per i viola. Che torneranno inda venerdì, in vista della sfida dial Franchi con lantus. Non s'interrompe, invece, ilimposto dopo la sconfitta di sabato scorso sul campo del Sassuolo L'articolo proviene da Firenze Post.

