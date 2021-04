Fiorentina, finito il ritiro. Ma la squadra resta in silenzio stampa (Di mercoledì 21 aprile 2021) La vittoria esterna per 2-1 sull’Hellas Verona riporta il sereno in casa Fiorentina. La società viola ha deciso – di comune accordo con lo staff tecnico – di interrompere il ritiro iniziato a seguito della sconfitta contro il Sassuolo. Tuttavia, non si ferma il silenzio stampa anche se questo non ha impedito ai calciatori di comunicare la gioia sui social per il successo. Fra questi Martinez Quarta e Ribery che sul suo profilo non ha nemmeno nascosto il suo dissenso contro il progetto della Superlega. Intervenuto su Instagram anche Amrabat: ”Non è un periodo facile ma continuiamo a lavorare tutti i giorni fino alla fine. Sono felice di essere tornato a Verona dove ho tanti amici. Comunque grande vittoria”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) La vittoria esterna per 2-1 sull’Hellas Verona riporta il sereno in casa. La società viola ha deciso – di comune accordo con lo staff tecnico – di interrompere iliniziato a seguito della sconfitta contro il Sassuolo. Tuttavia, non si ferma ilanche se questo non ha impedito ai calciatori di comunicare la gioia sui social per il successo. Fra questi Martinez Quarta e Ribery che sul suo profilo non ha nemmeno nascosto il suo dissenso contro il progetto della Superlega. Intervenuto su Instagram anche Amrabat: ”Non è un periodo facile ma continuiamo a lavorare tutti i giorni fino alla fine. Sono felice di essere tornato a Verona dove ho tanti amici. Comunque grande vittoria”. SportFace.

