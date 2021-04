Fiocco rosa per la conduttrice, mamma per la prima volta: “È nata Vera” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Siamo felicissimi e scoppiamo di amore. Stiamo bene, ma abbiamo avuto e abbiamo ancora bisogno di qualche giorno in più per riprenderci. Torniamo presto”. E con una bellissima foto della nuova arrivata in famiglia che indossa una tutina rosa con un gattino al centro la conduttrice, che nello scatto le tiene teneramente la manina, annuncia la nascita della sua prima figlia: è nata Vera.La neo mamma ha dato il lieto annuncio sul suo profilo Instagram, da dove in effetti mancava da qualche giorno. Ma con questo post il motivo di questa assenza è apparso subito chiaro: Vera è venuta al mondo il 16 aprile, regalando ai genitori una gioia indescrivibile. Poi, tra le Storie, Martina Panagia, conduttrice di X-Style e da poco mamma ha spiegato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Siamo felicissimi e scoppiamo di amore. Stiamo bene, ma abbiamo avuto e abbiamo ancora bisogno di qualche giorno in più per riprenderci. Torniamo presto”. E con una bellissima foto della nuova arrivata in famiglia che indossa una tutinacon un gattino al centro la, che nello scatto le tiene teneramente la manina, annuncia la nascita della suafiglia: è.La neoha dato il lieto annuncio sul suo profilo Instagram, da dove in effetti mancava da qualche giorno. Ma con questo post il motivo di questa assenza è apparso subito chiaro:è venuta al mondo il 16 aprile, regalando ai genitori una gioia indescrivibile. Poi, tra le Storie, Martina Panagia,di X-Style e da pocoha spiegato ...

