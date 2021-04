Festa della Liberazione | visite virtuali | film e documentari per raccontare la storia di Tavolicci

Advertising

vaticannews_it : #20aprile E’ un versetto di Matteo,'Io sono con te tutti i giorni', il tema della prima Giornata Mondiale dei Nonni… - moovit_it : I romani lo sanno bene: quando gli autobus hanno le bandierine è un giorno di festa. E oggi è la festa di tutti i r… - Marildo25530791 : RT @RadioSavana: Disobbedienza civile di massa ieri sera a Bologna. Centinaia di ragazzi della movida si sono radunati senza mascherina per… - GiovanniBERNAU5 : Bella manifestazione al circolo massimo A ROMA per la festa della nascita della CITTÀ - antsymax : RT @raffaeleiovino: Una volta ad una festa mi offrirono della coca e io allungai il bicchiere. -

Ultime Notizie dalla rete : Festa della

www.comune.genova.it - le notizie in Comune

Per accedere all'incontro chiedere il link Zoom con mail a el.tomat@libero.it La presentazione è collegata alle celebrazioniLiberazione dalla associazion culturâl el tom&...Nel perdurare dell'emergenza sanitaria, per laLiberazione l'Istituto storico promuove le seguenti iniziative, imperniate su uno dei luoghimemoria più importanti del nostro territorio, Tavolicci. Così per il 25 aprile sono in ...This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your ...This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your ...