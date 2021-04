Ferrero | «Super League? Sempre votato contro Agnelli Mi aspetto sanzioni»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Massimo, presidente della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni sullalega, su Andreae su Claudio Ranieri. Le sue parole Il presidente della Sampdoria Massimoha parlato ai microfoni di Radio Marte. Il patron blucerchiato ha espresso la propria opinione sullalega, su Andreae su Claudio Ranieri. Le sue dichiarazioni.LEGA – «I tifosi sono il sale del calcio, senza di loro non esisterebbe.? Ho cercato di dare il mio pensiero. Siamo state 13 persone ad andarela fazione in Lega, poi purtroppo siamo rimasti i 4 dell’Ave Maria. Se parliamo di correttezze ci vogliono 20 ore per spiegare che la correttezza è un optional in questo fatto. Abbiamo dato ...

Superlega, le parole del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: "Non ho parole per quanto fatto da Agnelli. Spero in pesanti sanzioni" ...