Ferrero: “Non ho parole per Agnelli, non gli sono mai andato dietro” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. I tifosi sono il sale del calcio, senza di loro non esisterebbe. Super League? Ho cercato di dare il mio pensiero. Siamo state 13 persone ad andare contro la fazione in Lega, poi purtroppo siamo rimasti i 4 dell’Ave Maria. Se parliamo di correttezze ci vogliono 20 ore per spiegare che la correttezza è un optional in questo fatto. Abbiamo dato un’immagine della Lega veramente sbagliata e voglio capire quelli che sono stati presi in giro come reagiranno. Dobbiamo riprendere in mano al calcio: se andiamo dietro a gente con il delirio di onnipotenza non andiamo da nessuna parte. Come si permettono? Agnelli? Ho sempre votato contro di lui, non gli sono mai andato ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Massimo, presidente della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. I tifosiil sale del calcio, senza di loro non esisterebbe. Super League? Ho cercato di dare il mio pensiero. Siamo state 13 persone ad andare contro la fazione in Lega, poi purtroppo siamo rimasti i 4 dell’Ave Maria. Se parliamo di correttezze ci vogliono 20 ore per spiegare che la correttezza è un optional in questo fatto. Abbiamo dato un’immagine della Lega veramente sbagliata e voglio capire quelli chestati presi in giro come reagiranno. Dobbiamo riprendere in mano al calcio: se andiamoa gente con il delirio di onnipotenza non andiamo da nessuna parte. Come si permettono?? Ho sempre votato contro di lui, non glimai...

