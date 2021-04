Fermiamo le “poltrone girevoli” tra politica e affari | segui la diretta sulla nuova campagna per i sostenitori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Non è illegale e non rappresenta neanche una forma di illecito. Non viola la legge, per il semplice fatto che una vera e propria norma, almeno in Italia, ancora non c’è. Eppure è una delle più deleterie pratiche che possono minare la trasparenza, l’integrità e l’equità delle istituzioni. Un fenomeno sfuggente, ma alla base di enormi conflitti d’interesse. Ilfattoquotidiano.it presenta il dossier sulle portedella ong The Good Lobby. E lancia lainsieme ai suoi, che hanno ricevuto il documento in anteprima. Ne discutono inil direttore di The Good Lobby Federico Anghelè, e i giornalisti Giuseppe Pipitone e Pierluigi Cardone Ipossono intervenire nel forum L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.