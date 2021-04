Feltrinelli KIDS per il 25 aprile: Gad Lerner, Laura Gnocchi, Marco Ponti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Io voglio essere uno di loro, un partigiano, dice il ragazzo, e lo annuncia guardando negli occhi la sorella, a voce alta, che lo sentano anche le colline, le vigne, le nuvole. Che lo senta il mondo. Liberamente tratto da La Resistenza perfetta di Giovanni De Luna. Venti mesi di lotte durissime, di sofferenza, di coraggio, di amori, di guerra e di amicizia. Venti mesi di vita di un gruppo di ragazzi e ragazze che cercarono di cambiare il mondo, ribellandosi. Questa storia inizia a Barge, un paesino nelle Langhe. È il settembre del 1943 quando Pompeo Colajanni, detto Barbato, arriva sulla piazza del paese con la divisa da ufficiale della cavalleria e il fazzoletto rosso delle Brigate Garibaldi al collo e traccia una linea per terra di fronte a un gruppo di ragazzi. Bisogna scegliere da che parte stare, spiega, da quella in cui si è tranquilli, dove si potrà dire di non ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Io voglio essere uno di loro, un partigiano, dice il ragazzo, e lo annuncia guardando negli occhi la sorella, a voce alta, che lo sentano anche le colline, le vigne, le nuvole. Che lo senta il mondo. Liberamente tratto da La Resistenza perfetta di Giovanni De Luna. Venti mesi di lotte durissime, di sofferenza, di coraggio, di amori, di guerra e di amicizia. Venti mesi di vita di un gruppo di ragazzi e ragazze che cercarono di cambiare il mondo, ribellandosi. Questa storia inizia a Barge, un paesino nelle Langhe. È il settembre del 1943 quando Pompeo Colajanni, detto Barbato, arriva sulla piazza del paese con la divisa da ufficiale della cavalleria e il fazzoletto rosso delle Brigate Garibaldi al collo e traccia una linea per terra di fronte a un gruppo di ragazzi. Bisogna scegliere da che parte stare, spiega, da quella in cui si è tranquilli, dove si potrà dire di non ...

QuotidianPost : Feltrinelli KIDS per il 25 aprile: Gad Lerner, Laura Gnocchi, Marco Ponti - la_kuzzo : RT @La_LoreDalai: Evviva L’Alfabeto della Paura! 21 lettere coraggiose, Feltrinelli Kids. Go Mici go! @micheledalai @la_kuzzo - pepecchio : RT @La_LoreDalai: Evviva L’Alfabeto della Paura! 21 lettere coraggiose, Feltrinelli Kids. Go Mici go! @micheledalai @la_kuzzo - La_LoreDalai : Evviva L’Alfabeto della Paura! 21 lettere coraggiose, Feltrinelli Kids. Go Mici go! @micheledalai @la_kuzzo -