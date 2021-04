Fedez, tutti impazziti per la nuova linea di smalti: ecco quanto costano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Da tempo Fedez appare con lo smalto sulle unghie. Lo sfoggiava anche sul palco di Sanremo 2021 e per l’occasione aveva scelto una non casuale nail art floreale. Il marito di Chiara Ferragni è anche diventato testimonial di Layla Cosmetics e come promesso è arrivato il fatidico giorno del lancio della sua nuova linea di semipermanenti. Si sa che i Ferragnez sono amatissimi e seguitissimi e ogni loro mossa fa subito trend (basta pensare a tutti i prodotti firmati da Chiara andati subito esauriti nonostante il prezzo) ma forse questa volta nemmeno Fedez si immaginava tanto successo con i suoi smalti. Calcolate che appena due minuti dopo il lancio il sito è andato ‘in crash’ per i troppi accessi. Un numero incredibile, come fa sapere il rapper tra le Storie in cui si scusa e al contempo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Da tempoappare con lo smalto sulle unghie. Lo sfoggiava anche sul palco di Sanremo 2021 e per l’occasione aveva scelto una non casuale nail art floreale. Il marito di Chiara Ferragni è anche diventato testimonial di Layla Cosmetics e come promesso è arrivato il fatidico giorno del lancio della suadi semipermanenti. Si sa che i Ferragnez sono amatissimi e seguitissimi e ogni loro mossa fa subito trend (basta pensare ai prodotti firmati da Chiara andati subito esauriti nonostante il prezzo) ma forse questa volta nemmenosi immaginava tanto successo con i suoi. Calcolate che appena due minuti dopo il lancio il sito è andato ‘in crash’ per i troppi accessi. Un numero incredibile, come fa sapere il rapper tra le Storie in cui si scusa e al contempo ...

