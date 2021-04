Fedez contro tutti: l’attacco del cantante – VIDEO (Di mercoledì 21 aprile 2021) Fedez si schiera a favore del Ddl Zan e attacca un senatore: “Non puoi fare il ca..o che ti pare”. Duro anche contro Draghi Fedez (Getty Images)Con una serie di storie su Instagram Fedez ha parlato del Ddl Zan che tanto sta facendo discutere il web. Il cantante, come spesso succede quando esprime un’opinione, ha subiti attirato l’attenzione degli utenti. Nonostante le oltre 300mila firme e il favore della maggioranza della Commissione Giustizia sia favorevole a calendarizzare il Disegno di Legge, ciò ancora non è avvenuto. È questo il pensiero del rapper milanese che si scaglia contro Andrea Ostellari, il presidente della Commissione in quota Lega Nord. “Ha deciso di fare il ca..o che gli pare, in barba alla democrazia“, ha detto. Alzando leggermente il tono della voce ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021)si schiera a favore del Ddl Zan e attacca un senatore: “Non puoi fare il ca..o che ti pare”. Duro ancheDraghi(Getty Images)Con una serie di storie su Instagramha parlato del Ddl Zan che tanto sta facendo discutere il web. Il, come spesso succede quando esprime un’opinione, ha subiti attirato l’attenzione degli utenti. Nonostante le oltre 300mila firme e il favore della maggioranza della Commissione Giustizia sia favorevole a calendarizzare il Disegno di Legge, ciò ancora non è avvenuto. È questo il pensiero del rapper milanese che si scagliaAndrea Ostellari, il presidente della Commissione in quota Lega Nord. “Ha deciso di fare il ca..o che gli pare, in barba alla democrazia“, ha detto. Alzando leggermente il tono della voce ...

Advertising

LorenaGuglielmi : RT @ClioMakeUp: Fedez lancia la linea di smalti Noon insieme a Layla Cosmetics ???? contro ogni stereotipo di genere - frenchlady87 : RT @Misurelli77: Vedere Fedez (più di 12 Milioni di follower) asfaltare i leghisti, è sublime ?????? E Morisi muto!?????? Fedez contro il leghis… - ClioMakeUp : Fedez lancia la linea di smalti Noon insieme a Layla Cosmetics ???? contro ogni stereotipo di genere - mickycaruso : RT @LucillaMasini: Fedez contro il leghista Ostellari e il rinvio del ddl Zan: 'Non sei Beyoncé, non puoi fare come ti pare'. Game, set, ma… - notte33 : RT @Misurelli77: Vedere Fedez (più di 12 Milioni di follower) asfaltare i leghisti, è sublime ?????? E Morisi muto!?????? Fedez contro il leghis… -