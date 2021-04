Federica Sciarelli ha un marito? Quel flirt con un personaggio noto subito smentito (Di mercoledì 21 aprile 2021) Federica Sciarelli marito? Giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana. Ha quasi 63 anni e dal 2004 conduce “Chi l’ha visto?”, il programma di Rai Tre dedicato alle persone scomparse e casi importanti. È anche cronista parlamentare e consigliere dell’Ordine dei giornalisti del Lazio. Nulla si sa però del suo privato: è sposata? Ha figli? In passato le è stato attribuito un flirt anche con un personaggio noto, poi smentito dalla diretta interessata. leggi anche l’articolo —> Chi è Federica Sciarelli, vita privata e carriera: tutto sulla conduttrice italiana Federica Sciarelli marito chi è? L’ex padre del suo unico figlio “Chi l’ha visto?” Da anni è la storica ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 21 aprile 2021)? Giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana. Ha quasi 63 anni e dal 2004 conduce “Chi l’ha visto?”, il programma di Rai Tre dedicato alle persone scomparse e casi importanti. È anche cronista parlamentare e consigliere dell’Ordine dei giornalisti del Lazio. Nulla si sa però del suo privato: è sposata? Ha figli? In passato le è stato attribuito unanche con un, poidalla diretta interessata. leggi anche l’articolo —> Chi è, vita privata e carriera: tutto sulla conduttrice italianachi è? L’ex padre del suo unico figlio “Chi l’ha visto?” Da anni è la storica ...

Advertising

Cirimbriscola_ : Avete rotto i coglioni! E lo dico da #chilhavister accanita. Per fortuna stasera c'è Ulisse! #chilhavisti… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: La minorenne scomparsa e ritrovata a “Chi l’ha visto?” – Su Rai3, con Federica Sciarelli - CeccarelliL_ : Stasera in TV: La minorenne scomparsa e ritrovata a “Chi l’ha visto?” – Su Rai3, con Federica Sciarelli - CorriereUmbria : Chi l'ha visto?, caso Denise Pipitone: spuntano nuove intercettazioni #rai3 #chilhavisto #denise… - infoitcultura : Federica Sciarelli, grande coraggio: “Ecco come ho combattuto il Covid” -