Federazione Professioni Sanitarie. Si rinnovano i vertici, ma forse il sistema rimane immutato? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stipendi dei Medici fino a 10.000 euro al mese, a Infermieri e Professionisti Sanitari 2.000. FNO TSRM PSTRP. Rinnovati i vertici della Federazione delle Professioni Sanitarie, ma si poteva fare di più per innovare il sistema? Il Presidente della Federazione dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione dott. Alessandro Beux aveva annunciato giorni fa sulle pagine di un quotidiano sanitario il “termine” del suo mandato, proponendo, alla vigilia delle elezioni di rinnovo del Comitato Centrale, un bilancio dopo un assai considerevole triplo mandato presidenziale di complessivi 10 anni. A fronte della odierna vittoria della lista “Armonia” dello stesso, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stipendi dei Medici fino a 10.000 euro al mese, a Infermieri esti Sanitari 2.000. FNO TSRM PSTRP. Rinnovati idelladelle, ma si poteva fare di più per innovare il? Il Presidente delladei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delleTecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione dott. Alessandro Beux aveva annunciato giorni fa sulle pagine di un quotidiano sanitario il “termine” del suo mandato, proponendo, alla vigilia delle elezioni di rinnovo del Comitato Centrale, un bilancio dopo un assai considerevole triplo mandato presidenziale di complessivi 10 anni. A fronte della odierna vittoria della lista “Armonia” dello stesso, ...

