Fascismo criminale | spuntano nuovi documenti sui crimini della Brigata Nera di Faenza

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 25 aprile saranno passati 76 anni e per il secondo anno consecutivo non ci potranno essere, causa Covid, celebrazioni pubbliche. Non si potrà andare a Casa Cervi, a Montesole o a Cà di Malanca per ...

Globalist.it

Il 25 aprile saranno passati 76 anni e per il secondo anno consecutivo non ci potranno essere, causa Covid, celebrazioni pubbliche. Non si potrà andare a Casa Cervi, a Montesole o a Cà di Malanca per ...... dove governava un sindaco socialista, e ignari della furiafascista che stava per ... anch'egli vittima degli squadristi nel 1924 mandati da Benito Mussolini: 'Ilnon è un'opinione, ...Verbali dei carabinieri, rapporti delle questure, atti dei tribunali, testimonianze e interrogatori, documenti del Cnl. Sono documenti che a leggerli fanno venire i brividi per le brutalità che raccon ...Si avvicina il 25 aprile e a dispetto del linguaggio bellico utilizzato nell’ultimo anno di pandemia (cominciò l’ex commissario straordinario Domenico Arcuri quando disse che il Covid aveva fatto più ...