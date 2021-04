“Facciamolo tutti insieme”. Tommaso Zorzi e l’appello che viene dal cuore. Solo applausi per questo bel gesto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tommaso Zorzi non sta vivendo un momento felicissimo dal punto di vista professionale. Dopo il grande exploit, sta iniziando a subire i primi contraccolpi lavorativi a causa di ascolti molto bassi, raggiunti dal suo programma ‘Il Punto Z’. Sperava che potesse ottenere dei traguardi migliori, invece almeno per il momento non sta andando oltre il 2% di share. E la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, lo aveva comunque avvisato che non sarebbe stata affatto facile per lui. Qualche ora fa si è però reso protagonista di un gesto meraviglioso. Il vincitore dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ ha confermato di avere un cuore grande e lo ha dimostrato concretamente con alcune stories Instagram. Infatti, è corso subito in aiuto di una persona e ovviamente i follower non hanno fatto altro che applaudire la sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021)non sta vivendo un momento felicissimo dal punto di vista professionale. Dopo il grande exploit, sta iniziando a subire i primi contraccolpi lavorativi a causa di ascolti molto bassi, raggiunti dal suo programma ‘Il Punto Z’. Sperava che potesse ottenere dei traguardi migliori, invece almeno per il momento non sta andando oltre il 2% di share. E la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, lo aveva comunque avvisato che non sarebbe stata affatto facile per lui. Qualche ora fa si è però reso protagonista di unmeraviglioso. Il vincitore dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ ha confermato di avere ungrande e lo ha dimostrato concretamente con alcune stories Instagram. Infatti, è corso subito in aiuto di una persona e ovviamente i follower non hanno fatto altro che applaudire la sua ...

