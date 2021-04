Fabio Fognini squalificato: “Me l’hanno fatta pagare. Ho detto parolacce, ma senza offendere nessuno” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Fabio Fognini ha preso parte alla conferenza stampa virtuale dopo la squalifica subita nel corso del torneo ATP 500 di Barcellona, ed ha detto la sua sul provvedimento subito oggi, a suo modo di vedere ingiusto in quanto, secondo quanto riferito, non avrebbe offeso nessuno. Il sito ubitennis.com ha tradotto le dichiarazioni del tennista ligure, rilasciate in inglese: “Sono davvero sorpreso di quello che mi è successo oggi. Tutti sanno il mio temperamento in campo, ho fatto tante cose nel corso della mia carriera, ho detto tante cose. Tuttavia, oggi stavo perdendo 6-0, 3-0 e non avevo detto quasi nulla, in maniera quasi sorprendente. Sono sbalordito da quello che è stato deciso dall’ATP, dal giudice di sedia e dal supervisor. Ciò che mi hanno fatto oggi è inesplicabile, e posso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha preso parte alla conferenza stampa virtuale dopo la squalifica subita nel corso del torneo ATP 500 di Barcellona, ed hala sua sul provvedimento subito oggi, a suo modo di vedere ingiusto in quanto, secondo quanto riferito, non avrebbe offeso. Il sito ubitennis.com ha tradotto le dichiarazioni del tennista ligure, rilasciate in inglese: “Sono davvero sorpreso di quello che mi è successo oggi. Tutti sanno il mio temperamento in campo, ho fatto tante cose nel corso della mia carriera, hotante cose. Tuttavia, oggi stavo perdendo 6-0, 3-0 e non avevoquasi nulla, in maniera quasi sorprendente. Sono sbalordito da quello che è stato deciso dall’ATP, dal giudice di sedia e dal supervisor. Ciò che mi hanno fatto oggi è inesplicabile, e posso ...

Advertising

WeAreTennisITA : Fognini squalificato a Barcellona ?? Sotto per 6-0 3-0 contro Zapata Miralles, Fabio riesce a recuperare fino al 3 p… - Agenzia_Ansa : Il tennista Fabio Fognini ci ricasca, squalificato all'Atp Barcellona. Frasi ingiuriose, pronunciate mentre era in… - atptour : Casper Ruud is a Monte-Carlo semi-finalist! The ???? defeats defending champion Fabio Fognini 6-4, 6-3.… - OA_Sport : Le parole del tennista ligure dopo la squalifica odierna - RotoWireTennis : Fabio Fognini: Defaulted in Barcelona - -