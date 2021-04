F1 | i “nuovi” piloti non hanno ancora trovato il feeling con le vetture

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo i primi due gp della stagione, inon sonoriusciti a trovare ilcon la vettura. Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Sainz e Vettel non riescono ad esprimersi al meglio delle loro potenzialità. Red Bull e Mercedes impiegheranno più risorse del previsto per il 2021 F1: i “avevanobisogno di tempo? E’ innegabile che questa stagione di Formula Uno sia unica e particolare. Il 2021 rappresenta un anno di transizione per la F1 che si appresta a rinascere con il Mondiale del 2022. Ledunque subito modifiche cheprovocato la perdita del 10% del carico aereodinamico. La maggior parte delle scuderie inoltre ha ingaggiato ...