Everest | primo contagiato da Covid sulla vetta più alta del monddo

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Uno scalatore si è sentito male durante una spedizione alpinistica sull'e dopo l’arrivo in ospedale ha scoperto di essere positivo alcaso sull’: scalatori in quarantena al campo base su Notizie.it.

Advertising

Corriere : Everest, primo caso di infezione da Covid: il virus arriva sul tetto del Mondo - ERivetta : RT @serenel14278447: Everest, primo caso di infezione da Covid: il virus arriva sul tetto del Mondo. Corriere della sera - enzo6619 : @Signorasinasce Certo che ne scrivono di cagate. Chissà magari se avessero conosciuto clinicamente tutti quelli che… - RIndrio : RT @serenel14278447: Everest, primo caso di infezione da Covid: il virus arriva sul tetto del Mondo. Corriere della sera - dadamarini1 : RT @Corriere: Everest, primo caso di infezione da Covid: il virus arriva sul tetto del Mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Everest primo

Prima infezione da Covid sul monte. Uno scalatore, membro di una spedizione alpinistica, è risultato positivo e trasportato in elicottero in un ospedale di Kathmandu, in Nepal. Lo riporta il Daily Mail , secondo il quale il ...Leggi anche, Omar Di Felice in bici al campo base. La dedica alla compagna: "Qui grazie a te": accordo raggiunto tra Cina e Nepal, è di 86 centimetri più alto A dire il vero, ...Uno scalatore si è sentito male durante una spedizione alpinistica sull'Everest e dopo l’arrivo in ospedale ha scoperto di essere positivo al Covid.Neanche sull'Everest, la montagna più alta dell'intero globo terrestre, si è salvi dal Covid-19. Il virus, infatti, è arrivato anche sul tetto del Mondo.