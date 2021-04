(Di mercoledì 21 aprile 2021) Eurojersey sempre più green. L’azienda è stata la prima, del settore tessile, a dichiarare la propria impronta ambientale con la PEF Product Environmental Footprint (istituita nel 2013 dal Joint Research Centre dell’Unione Europea come raccomandazione per tutte le aziende europee) relativa ai dati di stabilimento durante il 2017 con l’attestato PEF 010/19 conferito da CERTIQUALITY ad aprile 2019.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eurojersey sempre

Vanity Fair.it

... dalla canalizzazione dovuta apiù "restringenti" opere idrauliche, dall'inquinamento ... Peril progetto con il WWF Italia è un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione ...L'attenzione alle tematiche di tutela della biodiversità e del clima si dimostrapiù forte ... ETRO,, I Provenzali, Ikea, Maxi Zoo, Sofidel, Unilever e Wind3. Inoltre, hanno scelto di ...Eurojersey ha avviato una nuova tappa del programma di sostenibilità ambientale a fianco di WWF Italia in una campagna di sensibilizzazione internazionale per la riqualificazione dei corsi d’acqua e i ...Musica con Francesca Michielin e la band “Eugenio in Via di Gioia”, risate con Lillo&Greg e molto altro per raccontare il valore della natura Sabato 27 marzo sui canali social e web del WWF si celebra ...