Euro 2020, Raggi: "Segnale di ripartenza". Malagò su Superlega: "Non si esce dalle regole del gioco" (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA - Dopo il Trophy Tour avuto luogo ieri, questo pomeriggio si è tenuta nella suggestiva location delle Terrazze di Traiano l a presentazione delle iniziative di Roma in vista di Euro 2020 . ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA - Dopo il Trophy Tour avuto luogo ieri, questo pomeriggio si è tenuta nella suggestiva location delle Terrazze di Traiano l a presentazione delle iniziative di Roma in vista di. ...

Advertising

repubblica : Greta Thunberg dona 100 mila euro al programma Covax: 'Aiutiamo i più vulnerabili' - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ?? #UEFA Euro 2020 Trophy Tour: prima tappa a #Roma, la Coppa nei luoghi storici della Capitale… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IL GOVERNO DÀ L'OK A 25% TIFOSI PER EUROPEO A ROMA Lettera inviata dal sottosegretario Vezzali… - sportli26181512 : Euro 2020, #Raggi: “Segnale di ripartenza”. Malagò su Superlega: “Non si esce dalle regole del gioco”: La conferenz… - RobertoBalest11 : RT @CalcioPillole: #Euro2020: #Roma è pronta per il 12 giugno con tanti progetti e spettacoli in giro per la città -