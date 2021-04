eSport: al via ESL Flowe Championship il primo campionato 'eco green' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Attraverso un comunicato stampa, ESL Italia annuncia il ritorno del campionato Nazionale di PS4 che passerà alla storia delle competizioni eSport come il primo torneo ufficiale a livello mondiale eco-green. Ogni attività, infatti, ha un impatto enorme sul livello di emissioni di CO2 generate nell'arco della giornata, ed è per questo motivo che Flowe ed ESL hanno varato il progetto green legato agli eSport. Per compensare i kg di CO2eq. prodotti nell'arco del torneo verranno infatti piantati un pari quantitativo di alberi che aiuteranno a compensare le emissioni e supporteranno famiglie contadine in America Latina, favorendone il sostentamento. L'obiettivo principale del progetto è creare il primo campionato ufficiale ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Attraverso un comunicato stampa, ESL Italia annuncia il ritorno delNazionale di PS4 che passerà alla storia delle competizionicome iltorneo ufficiale a livello mondiale eco-. Ogni attività, infatti, ha un impatto enorme sul livello di emissioni di CO2 generate nell'arco della giornata, ed è per questo motivo cheed ESL hanno varato il progettolegato agli. Per compensare i kg di CO2eq. prodotti nell'arco del torneo verranno infatti piantati un pari quantitativo di alberi che aiuteranno a compensare le emissioni e supporteranno famiglie contadine in America Latina, favorendone il sostentamento. L'obiettivo principale del progetto è creare ilufficiale ...

Advertising

Eurogamer_it : #eSport, al via il primo torneo eco green. - Jammasrl : #AltriGiochi #ApparecchiIntrattenimento #videogames #esl #esport ESL Flowe Championship: prende il via il primo tor… - Esport_News_R6 : RT @piazzaesport: Signore e Signori oggi si da il via al #R6BeSerious 4 team sono stati invitati, 4 team si sono qualificati, oggi li vedre… - Cyber_Esport : RT @piazzaesport: Signore e Signori oggi si da il via al #R6BeSerious 4 team sono stati invitati, 4 team si sono qualificati, oggi li vedre… - Esport_News_R6 : RT @6ixProjectIT: Signore e Signori oggi si da il via al #R6BeSerious 4 team sono stati invitati, 4 team si sono qualificati, oggi li ved… -

Ultime Notizie dalla rete : eSport via Esports, al via la Seconda edizione dell'Atleta League Pronti, via per la seconda edizione di Atleta League, il torneo amatoriale di sport elettronici - Esport - ideato da Atletanews.sport, testata giornalistica sportiva, e organizzato in collaborazione con MCES ...

Thrustmaster Formula Wheel Add - On Ferrari SF1000 - recensione ...boom di richieste e di visualizzazioni grazie a nomi illustri che hanno approcciato questo esport. ... impiego energetico, carburante e così via. La qualità costruttiva è indiscutibile e tutti hanno la ...

Esports, al via la Seconda edizione dell'Atleta League askanews eSport: al via ESL Flowe Championship il primo campionato 'eco green' Attraverso un comunicato stampa, ESL Italia annuncia il ritorno del campionato Nazionale di PS4 che passerà alla storia delle competizioni esport come il primo torneo ufficiale a livello mondiale eco- ...

Rainbow Six Siege: Invitational 2021 confermato, tutti i dettagli Dopo un sofferto rinvio e la grande incertezza, la data e il luogo del Six Invitational 2021 sono stati finalmente confermati.

Pronti,per la seconda edizione di Atleta League, il torneo amatoriale di sport elettronici -- ideato da Atletanews.sport, testata giornalistica sportiva, e organizzato in collaborazione con MCES ......boom di richieste e di visualizzazioni grazie a nomi illustri che hanno approcciato questo. ... impiego energetico, carburante e così. La qualità costruttiva è indiscutibile e tutti hanno la ...Attraverso un comunicato stampa, ESL Italia annuncia il ritorno del campionato Nazionale di PS4 che passerà alla storia delle competizioni esport come il primo torneo ufficiale a livello mondiale eco- ...Dopo un sofferto rinvio e la grande incertezza, la data e il luogo del Six Invitational 2021 sono stati finalmente confermati.