Erasmo Genzini, chi è la sua fidanzata: gli scatti social sono bellissimi! (Di mercoledì 21 aprile 2021) Eramso Genzini, tra carriera e vita privata: sapete chi è la sua fidanzata? Gli scatto social sono meravigliosi. In questi ultimi mesi, Erasmo Genzini è stato presente nella serie Che Dio ci aiuti, e lui è stata la new entry di questa sesta stagione. Classe 1991, nato a Gragnano, in provincia di Napoli, fin da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 21 aprile 2021) Eramso, tra carriera e vita privata: sapete chi è la sua? Gli scattomeravigliosi. In questi ultimi mesi,è stato presente nella serie Che Dio ci aiuti, e lui è stata la new entry di questa sesta stagione. Classe 1991, nato a Gragnano, in provincia di Napoli, fin da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

crediciecamente : RT @AlbertoFuschi: Diana del Bufalo, Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino ed Erasmo Genzini Il regalo per Valeria Fabrizi #CheDioCiAiuti6 #… - Giada89MC : RT @AlbertoFuschi: Diana del Bufalo, Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino ed Erasmo Genzini Il regalo per Valeria Fabrizi #CheDioCiAiuti6 #… - auditeletquel : RT @fictionmediaset: Lo abbiamo conosciuto con #LIsolaDiPietro e lo riscopriremo presto con la nuova serie in arrivo su #Canale5, #Buongior… - Tere_92_ : RT @fictionmediaset: Lo abbiamo conosciuto con #LIsolaDiPietro e lo riscopriremo presto con la nuova serie in arrivo su #Canale5, #Buongior… - Letiaska : RT @fictionmediaset: Lo abbiamo conosciuto con #LIsolaDiPietro e lo riscopriremo presto con la nuova serie in arrivo su #Canale5, #Buongior… -