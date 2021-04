Enorme polemica ad Avanti Un Altro | La bellissima Claudia Ruggeri risponde: “Due pesi e due misure” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche se parliamo di uno dei programmi più apprezzati dal pubblico, Avanti Un Altro ha suscitato alcune polemiche Avanti Un Altro (Instagram)La famosa trasmissione di Canale 5, Avanti Un Altro, è giunta ormai alla sua decima edizione. Fin dal 2011, al timone troviamo il noto presentatore italiano Paolo Bonolis. Come al solito, quest’ultimo è spalleggiato dal maestro Luca Laurenti, con il quale forma una delle coppie più divertenti della tv. Mentre il conduttore mantiene una certa serietà ed eleganza, il secondo riesce sempre a far ridere il pubblico grazie alle sue simpatiche manovre di disturbo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro ... Leggi su kronic (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche se parliamo di uno dei programmi più apprezzati dal pubblico,Unha suscitato alcune polemicheUn(Instagram)La famosa trasmissione di Canale 5,Un, è giunta ormai alla sua decima edizione. Fin dal 2011, al timone troviamo il noto presentatore italiano Paolo Bonolis. Come al solito, quest’ultimo è spalleggiato dal maestro Luca Laurenti, con il quale forma una delle coppie più divertenti della tv. Mentre il conduttore mantiene una certa serietà ed eleganza, il secondo riesce sempre a far ridere il pubblico grazie alle sue simpatiche manovre di disturbo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daun...

Advertising

zorzinelcuore : @xkissyharries Perché ogni volta che si parla di lui o ci entra si crea una polemica enorme e diventa tutto pesante. - hazsunflowerr : oggi mi sono svegliata polemica e rompicazzo e sto facendo uno sforzo enorme per non rispondere a tuttx quellx che rompono le palle - Rita93988833 : @sylvyie025 Allora c'è stato un like malinteso ovviamente non da noi e si è creata un polemica e poi c'è stato un e… - martinamyyy : RT @always__shines: continuando a lamentarvi e parlare non fate altro le alimentare le voci e la polemica ma basta tacete e andate oltre se… - always__shines : continuando a lamentarvi e parlare non fate altro le alimentare le voci e la polemica ma basta tacete e andate oltr… -