ENGIE, energia rinnovabile per alimentare le sedi di Amazon in Italia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Due parchi agro-fotovoltaici in Sicilia che forniranno energia verde ad Amazon. La loro realizzazione rientra in un progetto di ENGIE, gruppo energetico mondiale impegnato nella transizione verso un'economia carbon neutral. abr/mrv/trg su Il Corriere della Città.

