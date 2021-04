ENGIE con Amazon per il più innovativo progetto agro-fotovoltaico

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. - (Adnkronos) -, gruppo energetico mondiale impegnato nella transizione verso un'economia carbon neutral, presenta la sua strategia di sviluppo nel settore delle rinnovabili e annuncia il piùnel Paese. Ilprevede la realizzazione di due parchi-fotovoltaici in Sicilia che forniranno energia verde adraggiunge in Italia circa 500 MW da energia rinnovabile attraverso importanti investimenti, coerenti con la propria strategia e con l'obiettivo di arrivare, entro il 2025, a 1,2GW di produzione green, contribuendo al Piano Energia e Clima 2030 (Pniec), per la decarbonizzazione del nostro Paese. I due progetti-fotovoltaici si ...

