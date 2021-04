ENEL | case study dell’università di Oxford su modello sostenibile

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – La Said Business Schooldiha pubblicato undal titolo “: pathways to purposeful transformation through shared value and innovation”. “Questa pubblicazione da parte di un’autorevole istituzione accademica come l’Università dici onora – ha commentato Ernesto Ciorra, direttore Innovability del gruppo–. Nel corso degli anni, il nostro Gruppo ha trasformato con successo il proprio business, diventando leader nel valore condiviso e nella sostenibilità: la premessa fondamentale della nostra strategia è ‘sostenibilità uguale valore’, e i pilastri di questa strategia ci impegnano a procedere verso la trasformazione in business a emissioni zero. Per quanto riguarda la creazione di valore condiviso, abbiamo ...

