Emilia Clarke, la prima serie tv dopo «Game of Thrones» è Marvel («Secret Invasion») (Di mercoledì 21 aprile 2021) Torna in tv Emilia Clarke, pronta a debuttare nella nuova serie Marvel Secret Invasion. A dare la notizia, ancora ufficiosa (né smentita né confermata da Disney) è la testata attendibile Variety, secondo cui l’ex Daenerys Targaryen sarebbe alla fase finale delle trattative per entrare nel cast della serie, in cui è recentemente stata confermata Olivia Coleman. Emilia Clarke da «Game of Thrones» a «Secret Invasion» Se, effettivamente, l’accordo andasse in porto (come è probabile), Emilia Clarke farebbe il suo debutto nell’universo Marvel, uno dei più prolifici di cinema e televisione, anche dopo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Torna in tv, pronta a debuttare nella nuova. A dare la notizia, ancora ufficiosa (né smentita né confermata da Disney) è la testata attendibile Variety, secondo cui l’ex Daenerys Targaryen sarebbe alla fase finale delle trattative per entrare nel cast della, in cui è recentemente stata confermata Olivia Coleman.da «of» a «» Se, effettivamente, l’accordo andasse in porto (come è probabile),farebbe il suo debutto nell’universo, uno dei più prolifici di cinema e televisione, anche...

