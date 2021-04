Emilia Clarke e Olivia Colman sono nel cast della serie Marvel Secret Invasion

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Fervono i preparativi per, la nuovache andrà ad arricchire il novero delle produzioni pensate per lo streaming Disney+ e contemporaneamente ad espandere l’universo cinematografico dei supereroiCasa delle meraviglie. In questi giorni i media americani danno praticamente per certo l’ingresso neldi due nomi eccellenti:. La star di Game of Thrones e l’attrice premio Oscar affiancheranno, dunque, Samuel L. Jackson, che tornerà nei panni del leader dello S.H.I.E.L.D. Nick Fury, e Ben Mendelsohn, che sarà nuovamente un alienorazza Skrull, Talos.prenderà spunto dall’omonimo ciclo ...

L'anteprima l'ha data Variety , e la Disney non ha smentito né confermato., la Madre dei Draghi, interprete storica di Game of Thrones , sarebbe stata scelta come protagonista di Secret Invasion , nuova serie Marvel che il Topolino vorrebbe destinare alla ...Il cast della mini - serie Marvel Studios dal titolo Secret Invasion potrebbe presto abbracciare l'ingaggio di, la famosa Madre dei Draghi di Game of Thrones . A confermare le trattative traed i Marvel Studios è stato questa sera un aggiornamento di The Wrap , il cui testo ...La star di Game of Thrones Emilia Clarke e l’attrice premio Oscar Olivia Colman apprezzatissima in The Crown affiancheranno Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn nella produzione del Marvel Cinematic Uni ...La star di Game of Thrones, Emilia Clarke, sembra essere in trattative per Secret Invasion, il nuovo show della Marvel. Ecco tutti i dettagli.