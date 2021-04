Emilia Clarke, da Madre dei Draghi ad eroina della Marvel (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’anteprima l’ha data Variety, e la Disney non ha smentito né confermato. Emilia Clarke, la Madre dei Draghi, interprete storica di Game of Thrones, sarebbe stata scelta come protagonista di Secret Invasion, nuova serie Marvel che il Topolino vorrebbe destinare alla propria piattaforma streaming. Lo show, nel quale sono stati annoverati anche Samuel L. Jackson, Olivia Coleman e Ben Mendelsohn, dovrebbe seguire le vicissitudini di un gruppo di alieni che, prigioniero della Terra, ha saputo garantirsi una possibilità di sopravvivenza grazie alla capacità di mutare la propria forma. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’anteprima l’ha data Variety, e la Disney non ha smentito né confermato. Emilia Clarke, la Madre dei Draghi, interprete storica di Game of Thrones, sarebbe stata scelta come protagonista di Secret Invasion, nuova serie Marvel che il Topolino vorrebbe destinare alla propria piattaforma streaming. Lo show, nel quale sono stati annoverati anche Samuel L. Jackson, Olivia Coleman e Ben Mendelsohn, dovrebbe seguire le vicissitudini di un gruppo di alieni che, prigioniero della Terra, ha saputo garantirsi una possibilità di sopravvivenza grazie alla capacità di mutare la propria forma.

