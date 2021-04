Ema promuove J&J | Il siero è sicuro Ecco 184mila dosi solo per gli over 60

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L'autorità europea non impone limiti, in Italia sarà destinato ai più anziani: "Possibili legami con trombosi simili ad AstraZeneca, eventi rari". Riparte oggi la distribuzione delle fiale fermate

Gli Stati Uniti mantengono ancora lo stop sul siero dell'azienda, dopo sei casi di trombosi, ma l', che si è pronunciata oggi loe, come per AstraZeneca, dice che i benefici superano i ...: rapporto rischi - benefici positivo L'il vaccino monodose Janssen di J&J: è considerato sicuro, il rapporto rischi - benefici rimane positivo . Ma l'Agenzia europea del farmaco ...L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha confermato un possibile collegamento tra i casi di trombosi rare rilevate negli Usa e la ...I dati real-world hanno fatto emergere un effetto collaterale molto raro probabilmente associato alla somministrazione dei vaccini di AstraZeneca e di Johnson & Johnson, entrambi vaccini a base di ade ...