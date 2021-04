Elisabetta II compie 95 anni | il primo compleanno senza il Principe

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Unquello che era la sua forza, il suo sostegno. La reginaII95quest’oggi, quattro giorni dopo aver seppellito il marito, ilFilippo, che è stato al suo fianco per 73. Poiché questoversario si svolge in pieno lutto per la Famiglia Reale, qualsiasi evento pubblico è stato cancellato, anche la

Read More World95 anni, primo compleanno senza Filippo 21 Aprile 2021 Nessun evento pubblico per quello che è il primo compleanno della reginasenza il principe Filippo, ...La Regina95 anni, ma a causa del lutto per la scomparsa del Principe Filippo sono stati annullati i festeggiamenti. La Reginatrascorrerà il suo 95esimo compleanno circondata dai ...Oggi la Regina Elisabetta compie 95 anni e sembra che sia un ‘ non compleanno ‘ a tutti gli effetti. Annullati i colpi di cannone previsti per questa data, nessun festeggiamento previsto, nemmeno in f ...Oggi Elisabetta II compie 95 anni, nessun festeggiamento per il lutto dell’amato principe Filippo. Ma la sovrana prepara già per venerdì il suo ritorno al lavoro ...