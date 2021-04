El Pais: ci sono forti dubbi che il Barcellona possa saldare gli arretrati a giugno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ci sono seri dubbi sulla possibilità che il Barcellona riesca ad affrontare i pagamenti in sospeso a fornitori, club e calciatori il prossimo giugno. Lo scrive El Pais, che ha interpellato anche alcuni esperti del settore. La solvibilità del club sarebbe seriamente compromessa e, a giudizio di chi conosce i conti, “la violazione degli accordi già rinegoziati con i creditori supporrebbe una perdita di fiducia che andrebbe a intaccare la sua reputazione e quindi il brand”. Il Barça dunque ha bisogno di liquidità e la Superlega gli avrebbe fornito fondi immediati: circa 350 milioni, come uno dei fondatori, inizialmente destinati a investimenti in infrastrutture sportive e ad alleviare gli effetti della crisi del coronavirus, gravissima, al Camp Nou. Questo spiegherebbe perché i criteri di Laporta sulla ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ciserisulla possibilità che ilriesca ad affrontare i pagamenti in sospeso a fornitori, club e calciatori il prossimo. Lo scrive El, che ha interpellato anche alcuni esperti del settore. La solvibilità del club sarebbe seriamente compromessa e, a giudizio di chi conosce i conti, “la violazione degli accordi già rinegoziati con i creditori supporrebbe una perdita di fiducia che andrebbe a intaccare la sua reputazione e quindi il brand”. Il Barça dunque ha bisogno di liquidità e la Superlega gli avrebbe fornito fondi immediati: circa 350 milioni, come uno dei fondatori, inizialmente destinati a investimenti in infrastrutture sportive e ad alleviare gli effetti della crisi del coronavirus, gravissima, al Camp Nou. Questo spiegherebbe perché i criteri di Laporta sulla ...

