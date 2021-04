Ecco il nuovo dl legge: cosa ha deciso Draghi su coprifuoco, aperture e spostamenti fino al 31 luglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) E’ stato approvato il nuovo decreto valido dal 26 aprile al 31 luglio: Ecco tutte le novità in merito! Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, mercoledì 21 aprile 2021, il nuovo decreto con specifiche misure anti Covid e che sarà valido in tutta Italia dal 26 aprile prossimo fino al 31 luglio. Nel corso della valutazione la Lega si è astenuta per manifestare il proprio disaccordo in merito al coprifuoco. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la conferenza stampa, aveva già avuto modo di confermare a voce le bozze che già da alcune ore circolavano sui giornali. A partire da lunedì 26 aprile sarà ripristinata la zona gialla, sarà anche possibile spostarsi tra le Regioni in questa fascia senza bisogno dell’autocertificazione e del ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 21 aprile 2021) E’ stato approvato ildecreto valido dal 26 aprile al 31tutte le novità in merito! Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, mercoledì 21 aprile 2021, ildecreto con specifiche misure anti Covid e che sarà valido in tutta Italia dal 26 aprile prossimoal 31. Nel corso della valutazione la Lega si è astenuta per manifestare il proprio disaccordo in merito al. Il Presidente del Consiglio Mario, durante la conferenza stampa, aveva già avuto modo di confermare a voce le bozze che già da alcune ore circolavano sui giornali. A partire da lunedì 26 aprile sarà ripristinata la zona gialla, sarà anche possibile spostarsi tra le Regioni in questa fascia senza bisogno dell’autocertificazione e del ...

