Ecco il decreto Undici le regioni in giallo | ci sono anche Piemonte e Lombardia Come scaricare il pass

Advertising

infoitinterno : Decreto riaperture: ecco tutte le tappe e le date sino a luglio - UnaTecnologia : RT @wireditalia: Il governo vara il decreto per riaprire attività di ristorazione, palestre, piscine, eventi culturali e congressi. Ecco le… - live_messina : Ecco il nuovo Decreto Legge 'COVID'. Varato dopo l'imposizione di Draghi su coprifuoco alle 22 - PicenoTime : Covid-19, varato Decreto Riaperture. Ecco cosa cambia dal 26 Aprile per spostamenti, ristorazione e sport… - ElySiosopulos : RT @metfirenze: Riaperture, ecco il decreto del Govermo -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco decreto

È previsto tuttavia un 'tagliando' allegge a metà maggio, per valutare la sussistenza di ... dalla validità alle sanzioni,come funziona 21 aprile 2021 Le modifiche su fiere e scuola in ...Da luned prossimo la maggior parte dell Italia potrebbe tornare in giallo, ma quella data solo l'inizio della road map delle riaperture, che avr diverse tappe in calendario fino a luglio.il cronoprogramma della ripartenza del Paese. 26 APRILE - Verr ripristinata la zona gialla dopo oltre un mese di stop. In tutti i territori classificati in questa area - anche tra regioni - ci si ...Covid-19, varato Decreto Riaperture. Ecco cosa cambia cambia dal 26 Aprile per spostamenti, ristorazione e sport - picenotime.it - IT ...I due recuperi del girone rosso hanno definito il quadro. Mercoledì prossimo trasferta a Pistoia poi alla Gp Arena contro Cento chiuderà l'andata della caccia ai playoff ...