“Ecco come va con lui”. Dayane Mello, finalmente vuota il sacco sul nuovo fidanzato vip. “Siamo legati però…” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo un lunghissimo periodo di silenzio, Dayane Mello la ritroviamo sulle pagine del settimanale Chi. Una lunga intervista a 360 gradi, in cui la modella brasiliana tocca un po’ tutti gli argomenti. Dall’immenso dolore per la morte del fratello Lucas, scomparso a causa di un incidente stradale mentre la Mello era dentro la casa del GF Vip, al rapporto che ha con Mario Balotelli. Per i più nostalgici, anche l’argomento ‘Rosalinda Cannavò’ è stato toccato Eccome. Dayane Mello ha ammesso di essersi voluta racchiudere in uno stato di isolamento, post GF Vip, rimarcando: “Una volta uscita, ho scelto di allontanarmi da tutti. Era come se avessi voluto entrare in una dinamica di disperazione e farmi maciullare prima di uscirne”. (Continua dopo le ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo un lunghissimo periodo di silenzio,la ritroviamo sulle pagine del settimanale Chi. Una lunga intervista a 360 gradi, in cui la modella brasiliana tocca un po’ tutti gli argomenti. Dall’immenso dolore per la morte del fratello Lucas, scomparso a causa di un incidente stradale mentre laera dentro la casa del GF Vip, al rapporto che ha con Mario Balotelli. Per i più nostalgici, anche l’argomento ‘Rosalinda Cannavò’ è stato toccatome.ha ammesso di essersi voluta racchiudere in uno stato di isolamento, post GF Vip, rimarcando: “Una volta uscita, ho scelto di allontanarmi da tutti. Erase avessi voluto entrare in una dinamica di disperazione e farmi maciullare prima di uscirne”. (Continua dopo le ...

Advertising

borghi_claudio : Ed ecco che, come era facile immaginare, la questione #Grillo arriva nelle dichiarazioni di inizio seduta qui alla Camera. - Gazzetta_it : #EuroLeague Milano, sei pazzesca! LeDay sulla sirena e Bayern ribaltato in gara-1. Ecco come è andata - Gazzetta_it : #Superlega ecco come l’Europa può fermare il progetto - advornali : RT @believeinmusic_: Che poi sto metabolizzando solo ora la grave cagata del coprifuoco alle 22 anche d’estate perché uno d’estate come min… - marialetiziama9 : RT @Larissa58744003: Il tampone e il vaccino, non solo non hanno valenza DI LEGGE, ma non hanno neanche supporto scientifico! Chi si vaccin… -