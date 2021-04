Ecco come cambia la prenotazione del vaccino anti-Covid (e chi può farla nelle varie regioni) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stop alle vaccinazioni under 60 per dare priorità alle categorie più fragili e a rischio. Ecco come cambiano le prenotazioni del vaccino anti-Covid di Regione in Regione Foto di torstensimon da PixabayDopo il parere sui casi di trombosi e il via libera dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) sulla sicurezza ed efficacia del vaccino anti-Covid monodose di Johnson & Johnson, l’azienda ha ripreso le spedizioni in Europa e per l’Italia saranno distribuite 184 mila dosi, immagazzinate presso l’hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. Dal ministero della Salute, tuttavia, considerando il parere dell’Ema e della Cts di Aifa, che ribadisce che il vaccino è sicuro ed efficace nel ridurre il rischio di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stop alle vaccinazioni under 60 per dare priorità alle categorie più fragili e a rischio.no le prenotazioni deldi Regione in Regione Foto di torstensimon da PixabayDopo il parere sui casi di trombosi e il via libera dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) sulla sicurezza ed efficacia delmonodose di Johnson & Johnson, l’azienda ha ripreso le spedizioni in Europa e per l’Italia saranno distribuite 184 mila dosi, immagazzinate presso l’hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. Dal ministero della Salute, tuttavia, considerando il parere dell’Ema e della Cts di Aifa, che ribadisce che ilè sicuro ed efficace nel ridurre il rischio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Spostamenti, cambia tutto: col certificato da lunedì Ci si potrà muovere in 4 persone, anziché 2 come è stato in quest'ultimo periodo. Dal 15 maggio, inoltre, piscine e centri commerciali saranno aperti anche il sabato e la domenica. Per quanto ...

Da riaperture scuola e ristoranti al pass vaccinale: il decreto Ecco nel dettaglio le misure contenute nel decreto del governo che posticipa al 31 luglio lo stato ... Quelle di uno Stato terzo se la vaccinazione è riconosciuta come equivalente a quella valida sul ...

Ecco come e perché gli oceani sono diventati più acidi. Coralli e molluschi a rischio estinzione Il Secolo XIX Giornata mondiale della Terra: ecco la mappa del rischio climatico L’indice è uno strumento che serve a stimare il livello di rischio a cui un paese è sottoposto in virtù dei cambiamenti climatici ...

Musei più fruibili e servizi di qualità: ecco come fare Potenziare la tutela, la fruizione, l'accessibilità e gli standard di qualità dei servizi museali regionali. Questo l'obiettivo della Regione Campania, contenuto in un avviso pubblico, con il quale si ...

