Earth Day, offerte luce e gas sempre più green: quanto si risparmia, e come (Di mercoledì 21 aprile 2021) Energia pulita e accessibile. Tra gli obiettivi 2030 per un futuro più sostenibile, il consumo di energia e gas è un elemento imprescindibile. L'Italia ha compiuto passi avanti notevoli negli ultimi anni, anche adottando un approccio green nella sua Strategia Energetica Nazionale, che però risulta già obsoleta rispetto agli obiettivi di Parigi. Il balzo in avanti delle rinnovabili in Italia è stato evidente: dal 6-8% dei primi anni 2000 a poco meno del 20% del 2016. Il contributo delle rinnovabili al consumo finale è passato dal 7,9% al 17,6% nel 2016, con una crescita negli ultimi anni intorno appena allo 0,2%, il che ha comunque consentito di superare con ben cinque anni di anticipo l'obiettivo assegnatoci dalla Strategia Europa 2020 del 17%. come risparmiare sulla bolletta di luce e gas Ciascuno di noi, nel proprio ...

