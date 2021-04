E ora cosa succede con la Champions League? La rivoluzione può essere anticipata (Di mercoledì 21 aprile 2021) Con la nascita e morte della Superlega nel giro di qualche giorno, resta comunque lo stesso l’imperativo per la UEFA: la Champions League deve cambiare Stop Superlega, ma la Champions League è destinata a cambiare comunque Il punto lo fa La Gazzetta dello Sport che spiega come la nuova Champions disegnata da Marchetti, direttore dei tornei Uefa, partirà nel 2024 ma la sensazione è che ora la rivoluzione possa essere anticipata Contratti firmati con sponsor e broadcaster complicano il piano ma lo spostamento non è impossibile. In mezzo c’è il Mondiale del dicembre 2022, un altro scoglio da aggirare in tal senso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Con la nascita e morte della Superlega nel giro di qualche giorno, resta comunque lo stesso l’imperativo per la UEFA: ladeve cambiare Stop Superlega, ma laè destinata a cambiare comunque Il punto lo fa La Gazzetta dello Sport che spiega come la nuovadisegnata da Marchetti, direttore dei tornei Uefa, partirà nel 2024 ma la sensazione è che ora lapossaContratti firmati con sponsor e broadcaster complicano il piano ma lo spostamento non è impossibile. In mezzo c’è il Mondiale del dicembre 2022, un altro scoglio da aggirare in tal senso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

