È il compagno di Alena Seredova, Alessandro Nasi, il futuro presidente della Juventus? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le voci sulle dimissioni di Andrea Agnelli circolano, insieme alle smentite. Ma si fanno già dei nomi per la sostituzione del figlio di Umberto alla guida della Juventus. E si parla del compagno di Arena Seredova. Dopo la fine del matrimonio con Gianluigi Buffon, la modella ha infatti cominciato a frequentare proprio il cugino di Andrea Agnelli, Alessandro Nasi, 46 anni. Nasi ha vissuto a lungo negli Stati Uniti e dopo una formazione nelle banche di investimento più importanti del mondo è stato molto accanto a Sergio Marchionne. Seredova e Nasi sono legati dal 2015 e hanno una figlia, Vivienne Charlotte: per la showgirl si tratta del terzo figlio, per il manager invece è il primo. “A volte i sogni si avverano. ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le voci sulle dimissioni di Andrea Agnelli circolano, insieme alle smentite. Ma si fanno già dei nomi per la sostituzione del figlio di Umberto alla guida. E si parla deldi Arena. Dopo la fine del matrimonio con Gianluigi Buffon, la moha infatti cominciato a frequentare proprio il cugino di Andrea Agnelli,, 46 anni.ha vissuto a lungo negli Stati Uniti e dopo una formazione nelle banche di investimento più importanti del mondo è stato molto accanto a Sergio Marchionne.sono legati dal 2015 e hanno una figlia, Vivienne Charlotte: per la showgirl si tratta del terzo figlio, per il manager invece è il primo. “A volte i sogni si avverano. ...

