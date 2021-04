Dungeons & Dragons: Chloe Coleman nel cast del film (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'attrice Chloe Coleman farà parte del cast del film Dungeons & Dragons, ispirato al popolare gioco, con star Chris Pine. Dungeons & Dragons, il film tratto dal popolare gioco della Hasbro, avrà nel proprio cast anche Chloe Coleman, recentemente protagonista di My Spy e prossimamente sul grande schermo grazie ai sequel di Avatar. La giovane attrice ha tra i suoi progetti anche la commedia Marry Me, accanto a Jennifer Lopez e Owen Wilson, e il film Gunpowder Milkshake con un cast tutto al femminile composto da Karen Gillan, Lena Headey, Angela Bassett, Carla Gugino e Michelle Yeoh. Per ora i produttori di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'attricefarà parte deldel, ispirato al popolare gioco, con star Chris Pine., iltratto dal popolare gioco della Hasbro, avrà nel proprioanche, recentemente protagonista di My Spy e prossimamente sul grande schermo grazie ai sequel di Avatar. La giovane attrice ha tra i suoi progetti anche la commedia Marry Me, accanto a Jennifer Lopez e Owen Wilson, e ilGunpowder Milkshake con untutto al femminile composto da Karen Gillan, Lena Headey, Angela Bassett, Carla Gugino e Michelle Yeoh. Per ora i produttori di ...

