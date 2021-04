Duecento ettari di Circeo in vendita con un annuncio. Costano come un trilocale a Roma. Si muove la regione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sarà probabilmente la regione Lazio a comprare l’area di quasi 200 ettari (l’equivalente di circa 260 campi di calcio) del Circeo messa in vendita nei giorni scorsi per 300mila euro, il prezzo di un trilocale a Roma o Milano. La regione ha dato infatti mandato per l’acquisto. “Un’area di una tale valenza ambientale, storica ed archeologica va preservata da possibili scempi e messa a disposizione della collettività con le modalità che andremo successivamente a definire”, spiegano in una nota Daniele Leodori, vice-presidente e assessore alla Programmazione Economica e Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica. Ubicata nella parte Sud della provincia di Latina e a un’ottantina di kilometri da Roma, la “fetta” di Circeo messo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sarà probabilmente laLazio a comprare l’area di quasi 200(l’equivalente di circa 260 campi di calcio) delmessa innei giorni scorsi per 300mila euro, il prezzo di uno Milano. Laha dato infatti mandato per l’acquisto. “Un’area di una tale valenza ambientale, storica ed archeologica va preservata da possibili scempi e messa a disposizione della collettività con le modalità che andremo successivamente a definire”, spiegano in una nota Daniele Leodori, vice-presidente e assessore alla Programmazione Economica e Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica. Ubicata nella parte Sud della provincia di Latina e a un’ottantina di kilometri da, la “fetta” dimesso ...

