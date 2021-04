Draghi: “Piani obsoleti e Italia impreparata”. Allora perché ha confermato Speranza? (Di mercoledì 21 aprile 2021) In un videomessaggio di introduzione al webinar di ascolto dei rappresentanti della società civile in vista del prossimo 21 maggio, il premier Mario Draghi ha evidenziato gli errori fatti nella gestione dell’emergenza Covid. Tra le sue riflessioni, Draghi ha detto alcune frasi che sono sembrate a tutti un vero attacco a Ranieri Guerra e al ministro Speranza, incollatissimo alla poltrona malgrado tutto: “Non eravamo pronti ad affrontare una crisi sanitaria di tale portata. Ci mancava la capacità di rilevare la pandemia attraverso un sistema di allerta precoce. I nostri Piani di emergenza erano obsoleti e insufficienti”. E la domanda a questo punto sorge spontanea: Allora perché ha confermato Speranza in quel ruolo? E ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 21 aprile 2021) In un videomessaggio di introduzione al webinar di ascolto dei rappresentanti della società civile in vista del prossimo 21 maggio, il premier Marioha evidenziato gli errori fatti nella gestione dell’emergenza Covid. Tra le sue riflessioni,ha detto alcune frasi che sono sembrate a tutti un vero attacco a Ranieri Guerra e al ministro, incollatissimo alla poltrona malgrado tutto: “Non eravamo pronti ad affrontare una crisi sanitaria di tale portata. Ci mancava la capacità di rilevare la pandemia attraverso un sistema di allerta precoce. I nostridi emergenza eranoe insufficienti”. E la domanda a questo punto sorge spontanea:hain quel ruolo? E ...

