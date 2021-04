Draghi non cede sulle date dello sblocco dei licenziamenti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Più di qualcuno, tra i sindacati, si era già lanciato in una lettura trionfalistica delle parole utilizzate da Mario Draghi per spostare la discussione sui licenziamenti da palazzo Chigi al ministero del Lavoro guidato da Andrea Orlando. Ma l’interpretazione della fase del premier - “la discussione avverrà in quella sede” - si è rivelata sbagliata quando i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil si sono ritrovati stamattina con il ministro collegato in videoconferenza. Maurizio Landini ha chiesto per conto della Cgil di prorogare il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre, la Uil di legare lo stop alla proroga dello stato di emergenza in via di estensione fino al 31 luglio. Ma dal ministro non sono arrivate risposte. Dietro il silenzio c’è la convinzione del premier: lo schema deciso appena un mese fa, con due ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Più di qualcuno, tra i sindacati, si era già lanciato in una lettura trionfalistica delle parole utilizzate da Marioper spostare la discussione suida palazzo Chigi al ministero del Lavoro guidato da Andrea Orlando. Ma l’interpretazione della fase del premier - “la discussione avverrà in quella sede” - si è rivelata sbagliata quando i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil si sono ritrovati stamattina con il ministro collegato in videoconferenza. Maurizio Landini ha chiesto per conto della Cgil di prorogare il blocco deifino al 31 ottobre, la Uil di legare lo stop alla prorogastato di emergenza in via di estensione fino al 31 luglio. Ma dal ministro non sono arrivate risposte. Dietro il silenzio c’è la convinzione del premier: lo schema deciso appena un mese fa, con due ...

