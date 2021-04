Dopo l’avvelenamento Alessandro ha tentato di soffocare la madre “Perchè non muori neanche con il veleno?”

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 21 aprile 2021) A Casalecchio si è consumato un omicidio che secondo gli investigatori è stato attentamente pianificato dal responsabile. Il killer ha utilizzato unletale. Il comune di Casalecchio nel bolognese torna a far parlare di se sulla cronaca ma stavolta per un omicidio avvenuto in una famiglia residente nel luogo. Gli investigatori hanno prove schiaccianti per L'articolo proviene da Leggilo.org.