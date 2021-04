Donna iraniana arrestata in Turchia: silenzio stampa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Donna iraniana arrestata in Turchia: ancora nessuna dichiarazione trapela dal governo turco, circa l’arresto di una Donna iraniana ad Ankara. L’evento che scuote il già turbolento scenario politico in Medio Oriente, risale alla settimana scorsa. Tuttavia, dinnanzi alla rivelazione dell’accaduto, la Turchia si scherma dietro ad un imperscrutabile silenzio. La notizia scottante concerne l’arresto di Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021)in: ancora nessuna dichiarazione trapela dal governo turco, circa l’arresto di unaad Ankara. L’evento che scuote il già turbolento scenario politico in Medio Oriente, risale alla settimana scorsa. Tuttavia, dinnanzi alla rivelazione dell’accaduto, lasi scherma dietro ad un imperscrutabile. La notizia scottante concerne l’arresto di

Advertising

Paroladeltifoso : La tv iraniana censura guardalinee donna e manda in onda un altro tipo di immagini - alessan47586283 : Grillo è una merxa e per quanto mi riguarda niente di nuovo ma quella che mi sconvolge è la moglie. Probabilmente a… - Tino44588447 : RT @laura_ceruti: Neanche le madri di certi quartieri o contesti di sottoproletariato cresciute in una cultura medievale ragionano più così… - laura_ceruti : Neanche le madri di certi quartieri o contesti di sottoproletariato cresciute in una cultura medievale ragionano pi… - astrazenecco : @TitusImperator_ @Giotherockk @RibModerato @Ale12940665 @bunko_el @ilmaloservizio @James49756297 @wojak0… -