Dominga Lot, la prima donna in una finale: 'Speriamo ce ne siano tante altre...' (Di mercoledì 21 aprile 2021) 'Spero che questa sia la prima di una serie di occasioni che avranno altre ragazze - arbitro'. Dominga Lot, stasera a Perugia sarà la prima donna italiana a dirigere una finale scudetto maschile (da ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 aprile 2021) 'Spero che questa sia ladi una serie di occasioni che avrannoragazze - arbitro'.Lot, stasera a Perugia sarà laitaliana a dirigere unascudetto maschile (da ...

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #volley Dominga #Lot, la prima donna in una finale: “Speriamo ce ne siano tante altre...” - Gazzetta_it : #volley Dominga #Lot, la prima donna in una finale: “Speriamo ce ne siano tante altre...” - nobrave_ : RT @Federvolley: Dominga Lot, la prima donna ?? ad arbitrare una Finale Scudetto di volley maschile ??La news: - FipavCRVeneto : Dominga Lot sarà il secondo arbitro della sfida tricolore tra Perugia e Civitanova in programma mercoledì 21 alle 2… - shiriii16 : Grandissima Dominga Lot ??? -

