Domenico Diele, dalla condanna per omicidio stradale a Buongiorno, Mamma! (Di mercoledì 21 aprile 2021) Buongiorno, Mamma! - Domenico Diele La nuova fiction di Canale 5 Buongiorno, Mamma! segna il ritorno in tv di Domenico Diele, l’attore senese che nel giugno del 2017 fu arrestato dopo aver investito con la sua auto la quarantottenne Ilaria Dilillo, che viaggiava in scooter e morì nell’incidente, avvenuto nei pressi dell’uscita autostradale di Montecorvino Pugliano, nel salernitano. Dal momento che nel dicembre 2020 Diele è stato condannato in via definitiva per omicidio stradale a 5 anni e 10 mesi di pena, ritrovarlo sullo schermo ci ha stupiti, così abbiamo chiesto chiarimenti in merito alla Lux Vide, che ha prodotto la fiction. L’ufficio stampa della casa di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 21 aprile 2021)La nuova fiction di Canale 5segna il ritorno in tv di, l’attore senese che nel giugno del 2017 fu arrestato dopo aver investito con la sua auto la quarantottenne Ilaria Dilillo, che viaggiava in scooter e morì nell’incidente, avvenuto nei pressi dell’uscita autodi Montecorvino Pugliano, nel salernitano. Dal momento che nel dicembre 2020è statoto in via definitiva pera 5 anni e 10 mesi di pena, ritrovarlo sullo schermo ci ha stupiti, così abbiamo chiesto chiarimenti in merito alla Lux Vide, che ha prodotto la fiction. L’ufficio stampa della casa di ...

zazoomblog : «Buongiorno mamma»: nel cast c’è anche Domenico Diele (e scatta la polemica) - #«Buongiorno #mamma»: #anche… - zazoomblog : «Buongiorno mamma»: nel cast c’è anche Domenico Diele (e scatta la polemica) - #«Buongiorno #mamma»: #anche… - MarioManca : #BuongiornoMamma: nel cast c'è anche Domenico Diele (e scatta la polemica) - OptiMagazine : Domenico Diele in #BuongiornoMamma dopo la condanna per omicidio stradale: #LuxVide interviene per sedare le polemi… - infoitcultura : Fiction con Domenico Diele, condannato per omicidio stradale. La Lux: scritturato prima -