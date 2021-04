Dl Riaperture, il governo ha deciso. Coprifuoco, ristoranti e visite agli amici, cosa cambia fino al 31 luglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Disco verde dal Consiglio dei ministri al dl che scrive la roadmap delle Riaperture, la Lega si astiene. Duro scontro sul Coprifuoco. Draghi: “Decisioni prese insieme, fatico a comprendere”. Stato d’emergenza posticipato al 31 luglio. Via libera del Consiglio dei ministri al dl che scrive la roadmap delle Riaperture. Astenuta, come anticipato dall’Adnkronos, la Lega, che non ha votato il provvedimento per divergenze in particolare sul Coprifuoco. Il decreto, tra le altre cose, posticipa al 31 luglio lo stato di emergenza. In Cdm c’è stato un duro scontro. A far scoppiare la miccia, la decisione del premier Mario Draghi di non spostare il Coprifuoco alle 23, ma di confermarlo alle 22. Le decisioni le abbiamo prese insieme, in cabina di regia. Francamente fatico a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Disco verde dal Consiglio dei ministri al dl che scrive la roadmap delle, la Lega si astiene. Duro scontro sul. Draghi: “Decisioni prese insieme, fatico a comprendere”. Stato d’emergenza posticipato al 31. Via libera del Consiglio dei ministri al dl che scrive la roadmap delle. Astenuta, come anticipato dall’Adnkronos, la Lega, che non ha votato il provvedimento per divergenze in particolare sul. Il decreto, tra le altre cose, posticipa al 31lo stato di emergenza. In Cdm c’è stato un duro scontro. A far scoppiare la miccia, la decisione del premier Mario Draghi di non spostare ilalle 23, ma di confermarlo alle 22. Le decisioni le abbiamo prese insieme, in cabina di regia. Francamente fatico a ...

