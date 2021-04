Dl e riaperture | Pregliasco | ' È una decisione politica dettata dalle pressioni | ci sarà un prezzo'

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Fabrizio, virologo e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano: dal 26 aprile si riapre, che ne pensa? 'Unanecessaria per le problematiche psicologiche ed economiche ...

Ultime Notizie dalla rete : riaperture Pregliasco

Fabrizio, virologo e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano: dal 26 aprile si riapre, che ne pensa? 'Una decisione necessaria per le problematiche psicologiche ed economiche conseguenti ...Covid,commenta leSecondoinoltre: 'Siamo arrivati alla pandemia di Covid - 19 con la guardia bassa, dobbiamo ripensare ai piani pandemici sapendo che ogni nuovo ...Tutto pronto per riaprire. Il governo si appresta a varare il decreto legge che consentirà gradualmente dal 26 aprile le riaperture di bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema e ...Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano: dal 26 aprile si riapre, che ne pensa? «Una decisione necessaria per le problematiche psicologiche ...