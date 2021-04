Dl covid | Patuanelli | Coprifuoco resta alle 22 Le Regioni | ampliare fino alle 23

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Sul tavolo del consiglio dei ministri, convocato per le 17, le nuove misure per le riaperture, valide dal 26 aprile al 31 luglio

Advertising

bizcommunityit : Covid: verso il nuovo decreto.Patuanelli: 'Il coprifuoco resta alle 22' - Cronaca - Mariang47614228 : RT @laltrodiego: #CambioDiPasso •Fedriga: 'sul coprifuoco la Conferenza delle Regioni propone le 23, per permettere alle attività di avere… - Massimi47715989 : Covid: Patuanelli, coprifuoco resta alle 22 - Ultima Ora - ANSA - Michel98066841 : Covid: verso il nuovo decreto.Patuanelli: 'Il coprifuoco resta alle 22' - Cronaca - ANSA - MaralbAzsc : Covid: verso il nuovo decreto.Patuanelli: 'Il coprifuoco resta alle 22' - Cronaca - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : covid Patuanelli

...e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da- 19 '... I ministri Speranza ehanno però fatto sapere che dovrebbe rimanere alle 22 come deciso ...Siccome ilc'è, rimane e circola, dobbiamo fare grandissima attenzione. Poi queste scelte non ... STEFANOSecondo il ministro dell'Agricoltura, Stefano, l'argomento non è all'...Tra poco il Consiglio dei ministri affronterà la discussione in merito al Decreto Covid. Si parla di un accorciamento del coprifuoco ma il governo smentisce ...Aspettando il Cdm in programma oggi alle 17 , nel quale saranno fissate ufficialmente le nuove regole anti-Covid in vigore a partire dal 26 aprile, le Regioni ...